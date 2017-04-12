В Краснодаре стартует самое масштабное модное событие года
Krasnodar Fashion Week будет проходить в городе ближайшие четыре дня.
Среди участников — ведущие российские и зарубежные дизайнеры. Организовала масштабное событие города Екатерина Бойкова - генеральный директор ГК «Kate Fashion Group».Екатерина двукратный обладатель премии телеканала FashionTV: Fashion New Year Awards 2016 за развитие модной индустрии на юге России и Fashion Summer Awards 2016 как лучшее event-агентство за организацию Недели моды в Краснодаре.
Посетителей мероприятия ожидает насыщенная программа, а приглашенные специальные гости привнесут "магию от кутюр" в повседневную жизнь краевой столицы.
Источник: www.livekuban.ru
Краснодарку Викторию Насырову судят в Нью-Йорке по 29 статьямКриминал
Строители затопили двор отделения полиции в КраснодареГород
Оплату парковок в Краснодаре проверяют по госномеру машиныТранспорт
На месте ветхого жилья в Краснодаре построят парки и скверыГород
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублямиОбщество
Стриптиз на рабочем месте показали директору краевойСобытия
Снегопад парализовал автомобильное движение в КраснодареТранспорт
Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 днейСочи
Утопающую в грязи дорогу в Краснодаре отремонтируют до конца месяцаИнфраструктура
Россиянка снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФотоСобытия
На Кубани сбежавший подросток неделю провел в компьютерном клубеПроисшествия
В Краснодаре у "Собачкиной столицы" прошла акция против живодерок изГород
В Краснодаре можно выиграть приз в конкурсе к 116-летию трамваяСобытия
В Сочи запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018Сочи
Россия разрабатывает супероружие, которое нарушит баланс ядерных силГлавное
Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в РиоСпорт
В Краснодаре пройдет флешмоб в поддержку участников Олимпийских игрСпорт
Россиянка сгорела заживо, готовя праздничный ужинГлавное
Для студентов и учеников Краснодарского края проведут экспедицию наСпорт
В краснодарских парках детей на аттракционах покатают бесплатноСобытия
В Сочи пройдет награждение лауреатов цирковой премии «Мастер»Сочи
Танцующая статуя в честь Станислава и Людмилы ПоповыхГлавное
В Сочи состоится второй фестиваль татуировкиСочи
В Краснодаре осудили ложного террористаКриминал
В Краснодаре откроется интерактивный музейСобытия
В Краснодаре женщина выпрыгнула с 11 этажаПроисшествия
В Краснодаре перед новогодними праздниками изменится схема движенияТранспорт
Краснодар станет модной столицейСобытия
В Краснодаре может появиться граффити-паркГород
2 июня авиакомпания "Ямал" начнет полеты из Краснодара в КрымТранспорт
В Генеральный план Краснодара внесут измененияГород
В Краснодаре стартует капитальный ремонт городских магистралейГород
Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функциейГород
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в КраснодареГород
В Краснодаре пройдет профилактическая акция «Выбери будущее сегодня»Город
Цены на джинсы, футболки и платья поднимутся на 40 процентовГород
В Краснодаре на трамвайном остановочном комплексе установлено первоеГород
Эксперт: К весне автостраховки могут подорожать еще на 20%Транспорт
В Краснодаре отмечают год со дня открытия Зимних Олимпийских игр вСобытия
Как пройти собеседование в кризис - экспертГород