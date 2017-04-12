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В Краснодаре стартует самое масштабное модное событие года

12-04-2017, 16:48

Krasnodar Fashion Week будет проходить в городе ближайшие четыре дня. 

 

В Краснодаре стартует самое масштабное модное событие года

 

Среди участников — ведущие российские и зарубежные  дизайнеры. Организовала  масштабное событие города Екатерина Бойкова - генеральный директор ГК «Kate Fashion Group».Екатерина двукратный обладатель премии телеканала FashionTV: Fashion New Year Awards 2016 за развитие модной индустрии на юге России и Fashion Summer Awards 2016 как лучшее event-агентство за организацию Недели моды в Краснодаре.

Посетителей мероприятия ожидает насыщенная программа, а приглашенные специальные гости привнесут "магию от кутюр" в повседневную жизнь краевой столицы. 

 

Источник: www.livekuban.ru



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