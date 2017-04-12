В Краснодаре стартует самое масштабное модное событие года

Krasnodar Fashion Week будет проходить в городе ближайшие четыре дня.

Среди участников — ведущие российские и зарубежные дизайнеры. Организовала масштабное событие города Екатерина Бойкова - генеральный директор ГК «Kate Fashion Group».Екатерина двукратный обладатель премии телеканала FashionTV: Fashion New Year Awards 2016 за развитие модной индустрии на юге России и Fashion Summer Awards 2016 как лучшее event-агентство за организацию Недели моды в Краснодаре.

Посетителей мероприятия ожидает насыщенная программа, а приглашенные специальные гости привнесут "магию от кутюр" в повседневную жизнь краевой столицы.

Источник: www.livekuban.ru