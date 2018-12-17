Стало известно какие медицинские услуг должны оказываться жителям Краснодара совершенно бесплатно
Однако, за многие из них по-прежнему приходиться платить.
Список бесплатных медицинских услуг обнародовал Всероссийский союз страховщиков. В список вошли медицинские услуги, которые по идее должны оказываться бесплатно, но на деле за них приходится платить. Все услуги из перечня включены в систему ОМС, однако в больницах все равно заставляют оплачивать, сообщает «РГ».
В список вошли:
Шприцы, лекарства, катетеры идругие расходники, которые тратятся при лечении встационаре.
Стоматологические пломбы, плёнки для рентгена, иглы для забора анализов, атакже прочие амбулаторные расходники.
Спицы, пластины идругие изделия, вживляемые ворганизм.
Диагностические процедуры, такие как МРТ. При условии, что они назначены врамках лечения.
Услуги стоматолога, кроме стоимости изготовления зубных протезов.
Лекарства, требуемые онкобольным.
Забор иисследование крови(особенно часто «платным» становится анализ нагормоны).
Массаж, физиотерапия, лечебная физкультура идругие, назначенные врачом, восстановительные процедуры.
«Ускорение» очереди наУЗИ, рентген ипрочие исследования.
Консультации узких специалистов, таких как окулист, невролог или хирург.
Страховщики напоминают, что в случае, если врач требует что-либо оплатить из данного списка, то следует незамедлительно сообщить об этом главврачу или в свою страховую компанию.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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