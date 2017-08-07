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Минкомсвязи составило список обязательных к передаче в ФСБ данных пользователей

Вчера, 20:45

ФСБ, похоже, захотело знать о пользователях всё.

 

Минкомсвязи составило список обязательных к передаче в ФСБ данных пользователей

 

Псевдоним и настоящее имя, дата рождения, паспортные данные, разные контакты.

А ещё переписка пользователей и файлы, которыми они обмениваются, записи звонков, данные о платежах и местоположении.

Всё это по требованию службы безопасности компании, зарегистрированные в реестре распространителей информации, должны ей передать. Эти и другие требования входят в список Минкомсвязи. Они касаются соцсетей В контакте, Одноклассники, Телеграмм, а также Яндекса и Рамблера.

Ряд пользователей интернета и политиков, в том числе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный полагают, что в результате общественного обсуждения из проекта приказа уберут незначительные пункты, но ключевые оставят и в таком виде документ утвердят.



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