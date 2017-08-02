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Мимозу включили в список наркотических растений

2-08-2017, 13:22

Мимозу (растение вида Mimosa tenuiflora) добавили к перечню растений, которые запрещено выращивать на своем огороде или свободно ввозить в Россию из-за границы.

 

Мимозу включили в список наркотических растений

 

Ранее правительство включило ее в список подлежащих контролю растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. "Мимоза хостилис" содержит психоактивное вещество диметилтриптамин. При этом в последнее время в российском сегменте интернета было зафиксировано активное распространение высушенных частей и семян этого растения, сообщает Российская газета.

Новые правила устанавливают уголовную ответственность за культивирование, сбыт, хранение или незаконное приобретение "мимозы хостилис". За выращивание в крупном размере - от 10 растений - грозит до 2 лет лишения свободы, а за посадку 100 и более кустов - до 8 лет лишения свободы, сообщает Privet-Rostov.ru.



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