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Запасников в Краснодаре в 2019 году призовут на военные сборы

1-03-2019, 11:55

Соответствующее распоряжение издал Владимир Путин.

Запасников в Краснодаре в 2019 году призовут на военные сборы


Указ касается не только армии, но и Нацгвардии, ФСО и органов госохраны. Документ за подписью Владимира Путина уже опубликован на портале правовой информации. В документе прописано, что запасники должны пройти военные сборы сроком до двух месяцев.

 

Все сборы будут согласованы с правительством регионов.  Исключение — проверочные сборы, сроки которых определяет Минобороны России, сообщает «Югополис».

Источник: Privet-Rostov.ru



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