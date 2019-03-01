Запасников в Краснодаре в 2019 году призовут на военные сборы
Соответствующее распоряжение издал Владимир Путин.
Указ касается не только армии, но и Нацгвардии, ФСО и органов госохраны. Документ за подписью Владимира Путина уже опубликован на портале правовой информации. В документе прописано, что запасники должны пройти военные сборы сроком до двух месяцев.
Все сборы будут согласованы с правительством регионов. Исключение — проверочные сборы, сроки которых определяет Минобороны России, сообщает «Югополис».
Источник: Privet-Rostov.ru
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