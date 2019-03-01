Запасников в Краснодаре в 2019 году призовут на военные сборы

Соответствующее распоряжение издал Владимир Путин.

Указ касается не только армии, но и Нацгвардии, ФСО и органов госохраны. Документ за подписью Владимира Путина уже опубликован на портале правовой информации. В документе прописано, что запасники должны пройти военные сборы сроком до двух месяцев.

Все сборы будут согласованы с правительством регионов. Исключение — проверочные сборы, сроки которых определяет Минобороны России, сообщает «Югополис».

Источник: Privet-Rostov.ru