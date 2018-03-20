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Указ о призыве россиян на военные сборы в 2018 году подписал Путин

20-03-2018, 21:04

Сроки сборов не превысят два месяца.


На портале правовой информации уже разместили соответствующую документацию.

 

 

- Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — сообщается в документе.

 

В документе прописано, что сроки прохождения сборов не превысят двух меясцев, и будут согласовываться с органами исполнительной власти субъектов федерации. Сборы будут проходит как в Вооруженных силах, так и в органах государственной охраны и ФСБ.

 

Указ вступил в силу 19 марта 2018 года.



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