Указ о призыве россиян на военные сборы в 2018 году подписал Путин
Сроки сборов не превысят два месяца.
На портале правовой информации уже разместили соответствующую документацию.
- Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — сообщается в документе.
В документе прописано, что сроки прохождения сборов не превысят двух меясцев, и будут согласовываться с органами исполнительной власти субъектов федерации. Сборы будут проходит как в Вооруженных силах, так и в органах государственной охраны и ФСБ.
Указ вступил в силу 19 марта 2018 года.
Путин прокомментировал пожизненное «нахождение у власти» в РоссииСобытия
Новое требование ПДД вступает в силу в РоссииТранспорт
В России назвали сроки повышения пенсионного возрастаОбщество
Кошелек российских пенсионеров немного потяжелеет со следующего месяцаОбщество
Путин огласил главную угрозу россиянСобытия
Спасать от голода жителей Краснодара будут продуктовыми карточкамиГород
Правила прохождения техосмотра изменились в КраснодареТранспорт
Длительные праздничные выходные ждут в феврале жителей КраснодараСобытия
Россиян пообещали освободить от службы в армии по призывуОбщество
Путин снизил зарплату Медведеву и себеСобытия
В России изменятся сроки выдачи загранпаспортовИнфраструктура
Путин запретил использовать в России анонимайзерыИнфраструктура
Путин разрешил капитальное строительство в заповедникахСобытия
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 годуГлавное
Указ о Десятилетии детства подписал президент ПутинОбщество
ФСБ разрешили забирать у россиян землю и домаГород
Путин подписал указ против анонимности в интернетеИнфраструктура
Законная возможность не платить за «коммуналку»появится у россиянГлавное
Выборы президента перенесли в РоссииГлавное
Власти озвучили предварительные даты выходных дней в 2018 годСобытия
Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силуГород
Генпрокуратура признала взносы на капремонт незаконнымиГлавное
В России вырастет МРОТОбщество
У российских чиновников выросла зарплатаИнфраструктура
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиянОбщество
Минфин предлагает заменить государственные детсады частнымиОбщество
Путин подписал «жесткие законы» ЯровойГород
Путин объявил внезапную проверку войскИнфраструктура
Сочинский стадион «Фишт» будет готов к мундиалю на 5 месяцев позжеСочи
Кубанская прокуратура выявила 5 сайтов, продающих краснокнижныхГород
Не спрятаться: данные о каждом россиянине соберут на едином ресурсеГород
Реконструкция сочинского стадиона к ЧМ-2018 по футболу на месяцИнфраструктура
ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детямГлавное
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
Путин ответил Турции на "удар в спину": подписан специальный указГлавное
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
Краснодарцам расскажут о контрактной службе и покажут авиашоу наГород
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчикамиТранспорт
На Кубани прошли сборы СОБР «Беркут»Город
Медосмотры перед детсадом и школой отменяютГород