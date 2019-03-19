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Жители Краснодара начнут пользоваться мобильной связью без сим-карт

19-03-2019, 17:18

Минкомсвязи предлагает легализовать технологию eSim.

 

Жители Краснодара начнут пользоваться мобильной связью без сим-карт


Такая система позволяет подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам, — об этомсообщают«Ведомости» со ссылкой на справку, подготовленную ведомством. В планшет, смартфон или умные часы встраивается специальный модуль, которые полностью заменят сим-карту. Для подключения к сети необходимо лишь отсканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение, и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

 

В Минкомсвязи считают, что такая технология не требует внесения изменений в законодательство. Единственное с чем могут столкнуться пользователи, так это с тем, что им не удастся поменять оператора с сохранением номера. Пока эта процедура еще отработана.

 

Предположительно система будет внедрена в России к концу 2020 года.

 

 

Эксперты отмечают, что при внедрении такой системы работу могут потерять тысячи людей, так как ненужными станут дилеры, торгующие контрактами.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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