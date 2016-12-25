В России появится новый сотовый оператор

Российский оператор мобильной связи "Мегафон" будет сотрудничать с социальной сетью "ВКонтакте" для создания нового виртуального оператора под названием VK Mobile.

Оператор будет использовать сеть "Мегафона", говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в пятницу, 23 декабря, "Мегафон" объявил о намерении приобрести контрольный пакет в Mail.ru Group. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов, после ее завершения оператор будет владеть 63,8 процента акций интернет-компании.