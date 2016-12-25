Регистрация
Важные темы
» » В России появится новый сотовый оператор


В России появится новый сотовый оператор

Вчера, 21:45

Российский оператор мобильной связи "Мегафон" будет сотрудничать с социальной сетью "ВКонтакте" для создания нового виртуального оператора под названием VK Mobile.

 

 

Оператор будет использовать сеть "Мегафона", говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в пятницу, 23 декабря, "Мегафон" объявил о намерении приобрести контрольный пакет в Mail.ru Group. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов, после ее завершения оператор будет владеть 63,8 процента акций интернет-компании.



Прочитали - 26
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Бесплатный сотовый оператор заработал в России

Бесплатный сотовый оператор заработал в России

Город
На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

Общество
Россия разрабатывает супероружие, которое нарушит баланс ядерных сил

Россия разрабатывает супероружие, которое нарушит баланс ядерных сил

Главное
С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы граждан

С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы граждан

Город
В Фестивальном микрорайоне Краснодара перекроют автомобильное движение по двум улицам

В Фестивальном микрорайоне Краснодара перекроют автомобильное

Транспорт
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
«ВКонтакте» залезет в карман к своим пользователям

«ВКонтакте» залезет в карман к своим пользователям

События
14-летняя девочка из России пряталась от солдат в аэропорту Стамбула

14-летняя девочка из России пряталась от солдат в аэропорту Стамбула

Происшествия
Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Путин подписал «жесткие законы» Яровой

Город
Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Город
В России появился бесплатный мобильный оператор

В России появился бесплатный мобильный оператор

Город
Социальная сеть «ВКонтакте» навсегда заблокирует тысячи пабликов

Социальная сеть «ВКонтакте» навсегда заблокирует тысячи пабликов

Город
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью Авито

Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью Авито

Криминал
В Брюсселе взорвано четыре станции метро

В Брюсселе взорвано четыре станции метро

Главное
ГИБДД сняла ролик ужасов для россиян

ГИБДД сняла ролик ужасов для россиян

Транспорт
Сбербанк продал «Красную Поляну»

Сбербанк продал «Красную Поляну»

Сочи
Дальнобойщики пообещали устроить недельную забастовку

Дальнобойщики пообещали устроить недельную забастовку

Транспорт
В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли ребенка

В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли

Главное
В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли ребенка

В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли

Главное
В России не будут вводить абонентскую плату за электричество

В России не будут вводить абонентскую плату за электричество

Инфраструктура
WhatsApp стал полностью бесплатным

WhatsApp стал полностью бесплатным

Город
Новый iPhone 7 будет водонепроницаемым и без разъема для наушников

Новый iPhone 7 будет водонепроницаемым и без разъема для наушников

События
Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртное

Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртное

Город
В Краснодаре пройдет кастинг на роли в триллере «Последний герой»

В Краснодаре пройдет кастинг на роли в триллере «Последний герой»

События
На Кубани появятся хелипорт

На Кубани появятся хелипорт

Транспорт
В Краснодаре рухнул башенный кран, ранен рабочий

В Краснодаре рухнул башенный кран, ранен рабочий

Происшествия
Беспредел на российских АЗС могут прекратить специальные счетчики

Беспредел на российских АЗС могут прекратить специальные счетчики

Транспорт
Работодатель оплатит отдых работников

Работодатель оплатит отдых работников

Город
Нефть и рубль продолжат падение

Нефть и рубль продолжат падение

Происшествия
Еще один праздник появится в России

Еще один праздник появится в России

События
В свином фарше в «Ашане» нашли ДНК лошади, курицы и крупного рогатого скота

В свином фарше в «Ашане» нашли ДНК лошади, курицы и крупного рогатого

Главное
Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1 сентября

Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1

Город
Паролем для банковских карт станет селфи

Паролем для банковских карт станет селфи

Город
Бензин в России станет еще дороже

Бензин в России станет еще дороже

Город
Осенью начнет вещание новый спортивный телеканал

Осенью начнет вещание новый спортивный телеканал

Спорт
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и изменения в ПДД

Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и

Город
Минстрой предлагает вторично использовать заброшенные могилы

Минстрой предлагает вторично использовать заброшенные могилы

Город
Автодилеры начинают

Автодилеры начинают "биться" за клиентов

Транспорт
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашней техникой

По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашней

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+