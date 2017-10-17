Новые модели iPhone не будут работать в России с 2018 года
Россияне могут остаться без новых поколений "яблочного" смартфона iPhone.
В будущих айфонах не предусмотрены слоты для физических SIM-карт, а технология eSIM, которая используется в качестве их замены, является законодательно запрещенной в России.
Речь идет о смартфонах iPhone, которые американская технологическая корпорация Apple будет производить со следующего года — времена традиционных СИМ-карт, как решили инженеры из компании, уходят в прошлое, поэтому в новых девайсах от "Эппл" будет использоваться исключительно eSIM.
Если ничего не изменится в ближайшем будущем, то жители РФ смогут использовать грядущие айфоны разве что в качестве фотографирующих устройств или плееров для музыки — телефонной функциональности у них не будет.
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