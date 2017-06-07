Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус
В социальных сетях началось активное распространение нового вируса, который может конкурировать по своей опасности с нашумевшим Wanna Cry.
Жертвами вируса стали пользователи по всему миру, об этом сообщает НТВ. Он попадает в устройство, когда человек делает репост записи о бесплатных авиабилетах. Заманивают россиян – предложениями от двух известны авиакомпаний.
Перейдя по ссылке, жертва заражает свое устройство вирусом-трояном, затем, авторизовавшись как пользователь Facebook, передает мошенникам свои личные данные, а также рассылает вредоносную ссылку своим контактам.
После этого мошенники могут воровать информацию, обчищать онлайн-счета, подключать устройство к сети, использующейся для DDoS-атак или рассылки спама, использовать компьютер для хранения запрещенной информации и сокрытия киберпреступлений, пишет Privet-Rostov.ru
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