Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

В социальных сетях началось активное распространение нового вируса, который может конкурировать по своей опасности с нашумевшим Wanna Cry.

Жертвами вируса стали пользователи по всему миру, об этом сообщает НТВ. Он попадает в устройство, когда человек делает репост записи о бесплатных авиабилетах. Заманивают россиян – предложениями от двух известны авиакомпаний.

Перейдя по ссылке, жертва заражает свое устройство вирусом-трояном, затем, авторизовавшись как пользователь Facebook, передает мошенникам свои личные данные, а также рассылает вредоносную ссылку своим контактам.

После этого мошенники могут воровать информацию, обчищать онлайн-счета, подключать устройство к сети, использующейся для DDoS-атак или рассылки спама, использовать компьютер для хранения запрещенной информации и сокрытия киберпреступлений, пишет Privet-Rostov.ru