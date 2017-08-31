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Сказ о том, как в сочинском аэропорту чужое бельё подкидывают

Вчера, 09:56

История из первых уст

 

 

Сегодня к нам в редакцию поступило письмо с просьбой опубликовать некоторые факты о работе сочинского аэропорта. Пассажирка Лейла Н. решила поделиться с читателями своим горьким опытом. 

Согласно словам девушки, первая неприятная история произошла с ней 24 мая этого года. В международный аэропорт Сочи она прилетела рейсом SU1126 SVO-AER из Москвы. Но уже в отеле обнаружила пропажу мужских очков. Сомнений в том, что это сделал кто-то из сотрудников аэропорта, у девушки не оставалось, потому как замок с чемодана был сорван, а все вещи в нём перевёрнуты. Но Лейла Н. решила закрыть на это глаза. 

Второй, более курьёзный случай, произошёл с ней вчера, 5 сентября. Она прибыла в Сочи рейсом SU1126 SVO-AER. И опять же в отеле пассажирка заметила, что кто-то не просто копался в её вещах, но и подкинул ей чужие женские трусы! 

Совпадение это или нет доподлинно неизвестно. Подтверждений, что в вещах девушки лазали именно сотрудники сочинского аэропорта, также нет. Но отныне Лейла Н. рекомендует всем пассажирам упаковывать чемодан в плёнку. 

Вспоминается и ещё один инцидент, произошедший на курорте буквально месяц назад. Тогда кто-то запечатлел на видео, как грузчики аэропорта швыряют багаж. Позже один из них был наказан, а Международный аэропорт Сочи принёс извинения пассажирам. 

 

Источник: www.sochi-express.ru



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