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Россию отстранят от участия в Олимпийских играх-2018

14-11-2017, 22:09

Россию отстранят от участия Олимпийских играх-2018, об этом заявил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, мужчина является автором ряда документальных фильмов о допинге в российском спорте.


Причиной послужит решение антидопингового агентства (WADA) которое не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ходе заседания совета учредителей организации, которое должно состояться на текущей неделе.

Стоит напомнить, что Российское антидопинговое агентство признали не соответствующим антидопинговому кодексу WADA еще в ноябре 2015 года в результате допингового скандала.



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