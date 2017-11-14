Россию отстранят от участия в Олимпийских играх-2018
Россию отстранят от участия Олимпийских играх-2018, об этом заявил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, мужчина является автором ряда документальных фильмов о допинге в российском спорте.
Причиной послужит решение антидопингового агентства (WADA) которое не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ходе заседания совета учредителей организации, которое должно состояться на текущей неделе.
Стоит напомнить, что Российское антидопинговое агентство признали не соответствующим антидопинговому кодексу WADA еще в ноябре 2015 года в результате допингового скандала.
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