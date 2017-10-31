Российский гимн на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане хотят запретить, кроме того, российских спортсменов также могут не допустить на церемонию открытия Игр, пишет Privet-Rostov.ru.

Подобные меры воздействия рассматривают представители Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Окончательное решение МОК примет в начале декабря, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на New York Times.