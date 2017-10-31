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Российский гимн на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане хотят запретить

Вчера, 20:18

Российский гимн на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане хотят запретить, кроме того, российских спортсменов также могут не допустить на церемонию открытия Игр, пишет Privet-Rostov.ru.


Подобные меры воздействия рассматривают представители Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Окончательное решение МОК примет в начале декабря, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на New York Times.



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