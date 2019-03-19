Жителей Краснодара готовят к новому росту цен на продукты
Неблагоприятный прогноз озвучили эксперты Центробанка.
По прогнозам экспертов, в середине весны инфляция достигнет своего пика 5,9%. Овощи подорожали ввиду не сезона, а курс рубля продолжает падать. Так же на росте цен сказывается повышение НДС.
Очередной скачок цен россиянам следует ожидать уже в апреле. По прогнозам специалистов, хлеб подорожает на 7%.
Регулятор сообщает, что инфляционные беды закончатся через год: ксередине 2020 года показатель инфляции вновь вернется кжеланным 4%.
Источник:Privet-Rostov.ru
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