Стало известно, что больше всего подорожает в 2019 году из-за повышения НДС в Краснодаре

Помимо повышенной ставки НДС на стоимость товаров также повлияет и рост акцизов на топливо.

По прогнозам экспертов, примерно на 5% подорожает топливо и табак, алкоголь прибавит в цене 0,9 -1%, цена на автомобили вырастет на 0,2%, пишут «Известия».

Инфляция достигнет 5-5,5%. Основной прирост специалисты прогнозируют на первый квартал следующего года.

Читайте также: