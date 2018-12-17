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Стало известно, что больше всего подорожает в 2019 году из-за повышения НДС в Краснодаре

Сегодня, 05:55

Помимо повышенной ставки НДС на стоимость товаров также повлияет и рост акцизов на топливо.

Стало известно, что больше всего подорожает в 2019 году из-за повышения НДС в Краснодаре


 

По прогнозам экспертов, примерно на 5% подорожает топливо и табак, алкоголь прибавит в цене 0,9 -1%, цена на автомобили вырастет на 0,2%, пишут «Известия».

 

Инфляция достигнет 5-5,5%. Основной прирост специалисты прогнозируют на первый квартал следующего года.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru




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