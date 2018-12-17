Жителям Краснодара назвали продукты, вызывающие рак
Помимо продуктов питания в список вошла и косметика.
Список вредных продуктов, вызывающих рак, составил врач-онколог Антон Шкиряк. Мужчина порекомендовал россиянам отказаться от колбасы, сосисок и другого переработанного мяса, так как они содержат канцерогены и нитраты, сообщает«Дни.ру».
Вредным, по мнению врача, является и свинина, сало, жаренные и копченые продукты, они содержат холестерин и денатурированный белок, - сообщаетVse42.ru.
По мнению врача, спровоцировать онкологию может и косметика. В список вошли шеллак и помады, которые имеют в составе оксид титана и краски для волос.
Чтобы избежать проблем со здоровьем он рекомендует следить за питанием и весом, заниматься спортом и пить чистую воду.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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