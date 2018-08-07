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Названы регионы России, где очень сильно поднимут зарплаты

7-08-2018, 01:44

Аналитики Финансового университета при правительстве РФ уверены, что в ближайшее время экономика страны пойдет на подъем.

 

Названы регионы России, где очень сильно поднимут зарплаты


Исходя из этого, аналитики считают, что россиянам поднимут зарплаты. Рост реальной зарплаты по их подсчетам составит 4-5%, в некоторых регионах и того больше.

- Максимально вырастут зарплаты вКрыму, онжетеперь наш! Также наэто стоит рассчитывать жителям Якутии, Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской областей. Порадоваться смогут вКраснодарском иАлтайском краях, Дагестане, там тоже, поподсчётам экспертов, поднимут зарплаты населению,-пишетmail.ru.

 

Рост доходов жителей южных регионов обусловлен еще и туристическим потоком.

 

Специалисты считают, что рост зарплат продолжится до конца текущего года и вначале следующего.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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