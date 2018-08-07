Названы регионы России, где очень сильно поднимут зарплаты

Аналитики Финансового университета при правительстве РФ уверены, что в ближайшее время экономика страны пойдет на подъем.

Исходя из этого, аналитики считают, что россиянам поднимут зарплаты. Рост реальной зарплаты по их подсчетам составит 4-5%, в некоторых регионах и того больше.

- Максимально вырастут зарплаты вКрыму, онжетеперь наш! Также наэто стоит рассчитывать жителям Якутии, Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской областей. Порадоваться смогут вКраснодарском иАлтайском краях, Дагестане, там тоже, поподсчётам экспертов, поднимут зарплаты населению,-пишетmail.ru.

Рост доходов жителей южных регионов обусловлен еще и туристическим потоком.

Специалисты считают, что рост зарплат продолжится до конца текущего года и вначале следующего.

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Источник:Privet-Rostov.ru