Названы регионы России, где очень сильно поднимут зарплаты
Аналитики Финансового университета при правительстве РФ уверены, что в ближайшее время экономика страны пойдет на подъем.
Исходя из этого, аналитики считают, что россиянам поднимут зарплаты. Рост реальной зарплаты по их подсчетам составит 4-5%, в некоторых регионах и того больше.
- Максимально вырастут зарплаты вКрыму, онжетеперь наш! Также наэто стоит рассчитывать жителям Якутии, Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской областей. Порадоваться смогут вКраснодарском иАлтайском краях, Дагестане, там тоже, поподсчётам экспертов, поднимут зарплаты населению,-пишетmail.ru.
Рост доходов жителей южных регионов обусловлен еще и туристическим потоком.
Специалисты считают, что рост зарплат продолжится до конца текущего года и вначале следующего.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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