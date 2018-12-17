Жителям Краснодара должны увеличить зарплаты
Депутаты Госдумы приняли закон о повышении МРОТ.
В 2019 году минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей, что на 117 рублей больше, чем сейчас, об этом сообщает ТАСС.
За законопроект депутаты проголосовали единогласно.
Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Однако, в случае снижения прожиточного минимума МРОТ уменьшиться не может, он останется на прежнем уровне.
Повышение МРОТ отразиться на зарплатах 3,7 миллиона россиян.
Читайте также:
Что грозит россиянам при отключении от мирового интернета?
Изменение Конституции В России допустил Медведев
Чиновницу «государство вам ничего не должно» восстановили в должности
Специальные вагоны для одиноких пассажиров хотят создать в России
Россиян хотят наказывать по статье за мелкое хулиганство за оскорбление власти в интернете
В Госдуме пояснили необходимость закона о наказании граждан за неуважение власти
Отменить запрет на демонстрацию свастики хотят в России
Источник:Privet-Rostov.ru
Госдума придумала новый штраф для водителей в КраснодареТранспорт
Неожиданное решение по пенсионной реформе приняли в ГосдумеИнфраструктура
Налоговики начали активную проверку самозанятых жителей КраснодараОбщество
Новый налог собираются ввести в РоссииОбщество
Получать компенсацию за уничтоженное жилье жители Краснодара большеИнфраструктура
Еще один удар ожидает пенсионеров в КраснодареОбщество
Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающихГлавное
Сумасшедший рост зарплат обещают россиянамОбщество
Переводы с карты на карту в качестве оплаты хотят запретить в РоссииГлавное
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсииОбщество
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 сутокИнфраструктура
В России хотят отменить новогодние каникулыСобытия
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Работодателей будут штрафовать за низкие зарплатыГлавное
Россиянам хотят доплачивать за покупку лекарствЗдоровье
«Единая Россия» в очередной раз дала обещание, которое не в силахОбщество
В России изменится МРОТОбщество
Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах РоссииТранспорт
Очередной удар по производителям сигарет готовят власти РоссииЗдоровье
В России хотят отменить бумажные деньгиГород
В России вырастет МРОТОбщество
Часть россиян могут освободить от налоговОбщество
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в годГород
Доходы российского бюджета рухнут до рекордного минимумаИнфраструктура
Не повышайте зарплату населению: предприниматели обратились к властямОбщество
За оскорбление властей могут ввести штраф 1 миллион рублейОбщество
В России приняли закон о повышении пенсионного возрастаГород
Новый размер минимальной зарплаты установило правительствоГород
Вот теперь заживем: Медведев объявил о повышении МРОТГород
Медведев уменьшил величину прожиточного минимума для россиянГород
Принят закон о повышении акцизов на бензин на 2 руб. за литр с 1Транспорт
Чиновник целый месяц жил на один МРОТ: чем закончился эксперимент?Город
Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денегГород
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?Город
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
Медведев назвал отдых в Крыму дремучимКриминал
Закон заставить работодателей повышать зарплатыСобытия
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал