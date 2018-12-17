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Жителям Краснодара должны увеличить зарплаты

17-12-2018, 13:34

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении МРОТ.

 

Жителям Краснодара должны увеличить зарплаты


В 2019 году минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей, что на 117 рублей больше, чем сейчас, об этом сообщает ТАСС.

 

За законопроект депутаты проголосовали единогласно.

 

Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Однако, в случае снижения прожиточного минимума МРОТ уменьшиться не может, он останется на прежнем уровне.

 

Повышение МРОТ отразиться на зарплатах 3,7 миллиона россиян.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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