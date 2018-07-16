Новая медицинская специальность появится в России
Набор на данную специальность уже стартовал в некоторых ВУЗ-ах страны.
Через 5-6 лет в России появятся молекулярные диетологи. Такую специальность уже открыли в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова.
- Специальность молекулярного диетолога включена в«атлас новых профессий». Иуже с1сентября этого года поданному направлению начнётся обучение,- сообщают «Известие».
Молекулярные диетологи будут следить за питанием пациентов, составлять схемы питания. В своей работе специалисты будут основываться на генетических факторах, а также физиологических процессов конкретного человека. Также будет браться врасчёт молекулярный состав продуктов питания.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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