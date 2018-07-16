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Новая медицинская специальность появится в России

16-07-2018, 12:36

Набор на данную специальность уже стартовал в некоторых ВУЗ-ах страны.

 

Новая медицинская специальность появится в России


Через 5-6 лет в России появятся молекулярные диетологи. Такую специальность уже открыли в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова.

 

 

- Специальность молекулярного диетолога включена в«атлас новых профессий». Иуже с1сентября этого года поданному направлению начнётся обучение,- сообщают «Известие».

 

Молекулярные диетологи будут следить за питанием пациентов, составлять схемы питания. В своей работе специалисты будут основываться на генетических факторах, а также физиологических процессов конкретного человека. Также будет браться врасчёт молекулярный состав продуктов питания.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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