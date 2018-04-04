В WhatsApp появилась новая расширенная функция
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Функция доступна только для владельцев телефонов на базе Android.
В популярном приложении WhatsApp появилась расширенная функция изменения номера. Отныне при смене номера, все сохраненные данные автоматические будут привязываться к новому. Под данными разработчики понимают фотографии, видео, аудиосообщения, история вызовов ипереписка.
- Информацию осмене номера автоматически получат все публичные группы. Акак оповещать собеседников оновом номере, пользователь решает сам— иэто главное новшество, -пишетakket.com
Сообщить о смене номера пользователь сможет одним кликом сразу всем собеседникам, или сделать этого выборочно.
Сейчас такая функция доступна только для смартфонов на базе Android. Однако, уже в ближайшие дни разработчики обещают версию мессенджера споддержкой новых функциональных возможностей. Она будет доступна идля Apple.
Источник:Privet-Rostov.ru
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