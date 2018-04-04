Регистрация
Важные темы
» » В WhatsApp появилась новая расширенная функция


В WhatsApp появилась новая расширенная функция

4-04-2018, 22:45

Читайте также:

Специалисты обнаружили вирус, ворующий переписку в мессенджерах

 

Участникам групповых чатов Whats App грозит опасность

 

 

 В WhatsApp появилась новая расширенная функция

 

Функция доступна только для владельцев телефонов на базе Android.

В популярном приложении WhatsApp появилась расширенная функция изменения номера. Отныне при смене номера, все сохраненные данные автоматические будут привязываться к новому. Под данными разработчики понимают фотографии, видео, аудиосообщения, история вызовов ипереписка.

 

 

- Информацию осмене номера автоматически получат все публичные группы. Акак оповещать собеседников оновом номере, пользователь решает сам— иэто главное новшество, -пишетakket.com

 

Сообщить о смене номера пользователь сможет одним кликом сразу всем собеседникам, или сделать этого выборочно.

 

Сейчас такая функция доступна только для смартфонов на базе Android. Однако, уже в ближайшие дни разработчики обещают версию мессенджера споддержкой новых функциональных возможностей. Она будет доступна идля Apple.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 207
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Один из сотовых операторов прекращает свою работу в России

Один из сотовых операторов прекращает свою работу в России

Город
Об опасном приложении для смартфонов предупреждает жителей Краснодара Роскомнадзор

Об опасном приложении для смартфонов предупреждает жителей Краснодара

Криминал
Сюрприз от государства ждет юрлица в Краснодаре

Сюрприз от государства ждет юрлица в Краснодаре

Общество
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества

Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества

Криминал
Более миллиона человек скачали опасное обновление «WhatsApp»

Более миллиона человек скачали опасное обновление «WhatsApp»

Происшествия
В «WhatsApp» появилась новая функция

В «WhatsApp» появилась новая функция

События
Водитель Mercedes с «мигалкой» и номерами АМР на бешенной скорости сбил насмерть сотрудника ГИБДД в Москве

Водитель Mercedes с «мигалкой» и номерами АМР на бешенной скорости

Происшествия
Телефоны жителей Краснодара атаковал новый банковский вирус

Телефоны жителей Краснодара атаковал новый банковский вирус

Происшествия
Обнаглевшие коллекторы угрожали взорвать детский сад из-за долгов воспитателя

Обнаглевшие коллекторы угрожали взорвать детский сад из-за долгов

Криминал
Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных изменений

Стоимость ОСАГО может взлететь на 30% после принятия некоторых важных

Транспорт
WhatsApp частично станет платным

WhatsApp частично станет платным

Инфраструктура
Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Криминал
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в Краснодаре

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в

Город
Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность

Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность

События
В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средств

В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средств

Главное
Учёные рассказали, сколько нужно спать для хорошей фигуры

Учёные рассказали, сколько нужно спать для хорошей фигуры

Здоровье
В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер для машины

В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер

Транспорт
Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусы

Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусы

Криминал
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

Криминал
В смартфонах на Android нашли предустановленный вирус

В смартфонах на Android нашли предустановленный вирус

Город
Пользователей предупредили о новой афере в WhatsApp

Пользователей предупредили о новой афере в WhatsApp

Общество
Миллионы россиян отключат от WhatsApp

Миллионы россиян отключат от WhatsApp

Общество
Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернет

Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернет

Город
Главную опасность игры в «покемонов» назвал Роскомнадзор

Главную опасность игры в «покемонов» назвал Роскомнадзор

Общество
WhatsApp, Skype, Viber могут стать платными для россиян

WhatsApp, Skype, Viber могут стать платными для россиян

Общество
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступ

Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступ

Транспорт
Коллекторы применят новые методы воздействия на должников

Коллекторы применят новые методы воздействия на должников

Происшествия
WhatsApp включил систему полного шифрования

WhatsApp включил систему полного шифрования

События
«Барак Обама» собирает нечистоты в российских городах

«Барак Обама» собирает нечистоты в российских городах

Инфраструктура
WhatsApp перестанет работать на популярных смартфонах

WhatsApp перестанет работать на популярных смартфонах

Город
WhatsApp стал полностью бесплатным

WhatsApp стал полностью бесплатным

Город
Звонки по Skype могут запретить

Звонки по Skype могут запретить

Город
Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Транспорт
Страховка для водителей станет дешевле

Страховка для водителей станет дешевле

Транспорт
Краснодарцам предложили сообщать об амброзии онлайн

Краснодарцам предложили сообщать об амброзии онлайн

Город
Опубликовано резонансное видео с места крушения

Опубликовано резонансное видео с места крушения "Боинга" на Украине

Происшествия
НАСА запустило интерактивную карту Марса

НАСА запустило интерактивную карту Марса

События
Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функцией

Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функцией

Город

"Яндекс" научился предсказывать аварии

Транспорт
Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+