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Один из сотовых операторов прекращает свою работу в России

20-03-2018, 15:11

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Один из сотовых операторов прекращает свою работу в России


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Речь идет о виртуальном операторе связи на базе Вконтакте - VK Mobile.

Он прекратит свою работу до конца марта. Об этом сообщили представители компании «Мегафон», при поддержке которой был запущен и действовал совместный проект с соцсетью «ВКонтакте».

 

 

По заявлению коммерческого директора «Мегафона» Влада Вольфсона, проект не достиг желаемых темпов развития и привлек незначительное число клиентов.

 

-По сути «ВК Мобайл» был площадкой для совместных экспериментов с Mail.ru Group. Эта работа навела нас на мысль, что синергии лежат несколько в другой плоскости (например, обогащение больших данных) в то время как продукт не пользовался большой популярностью у абонентов, в том числе из-за необходимости переходить на новый номер. Поэтому мы решили, что это не самый удачный формат, перенесли основные нетелекомовские сервисы, на которые делали упор в «ВК Мобайл», на обновленную тарифную линейку «Включайся!» и прекращаем подключение к «ВК Мобайл», - прокомментировали данную ситуацию в пресс-службе Кавказского филиала ПАО «МегаФон», дав разъяснения по двум немаловажным вопросам:

 

Что произойдет с существующими абонентами?

 

-Пока они будут продолжать обслуживаться на продукте, но мы рекомендуем им посмотреть на новые тарифы линейки «Включайся!», - уточнили в компании.

 

Сколько абонентов подключилось к «ВК Мобайл» с момента запуска?

 

-Число клиентов было незначительным, что и дало нам основания закрыть подключения к продукту, - подчеркнули в пресс-службе одного из крупнейших операторов сотовой связи в России.

 

Фото для иллюстрации

Источник:Privet-Rostov.ru



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