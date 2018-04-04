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Стало известно, когда в России повысят пенсионный возраст

4-04-2018, 22:23

Аналитик подчеркнул, что повышение пенсионного возраста в нашей стране – это неизбежная мера.


Стало известно, когда в России повысят пенсионный возраст


Прогнозы Центра стратегических разработок(ЦСР), дал бывший министр финансовАлексей Кудрин.

 

 

- Повышение пенсионного возраста вРоссии неизбежно. Это произойдёт втечение 10−16 лет, - цитируют слова экс-министра РИА «Новости».

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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