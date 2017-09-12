Обнаглевшие коллекторы угрожали взорвать детский сад из-за долгов воспитателя
Потерявшие где-то совесть коллекторы, работавшие на компанию микрозаймов в городе Шахты, прославились на всю область.
История произошла в детском саду №78 в п. Южный. Одна из воспитателей взяла 5000 рублей в офисе микрозайма и не смогла вовремя погасить долг. Тогда все и началось.
На протяжении длительного времени в ее адрес сыпались угрозы расправы и сотни ночных звонков.
«Мне позвонила представитель службы взыскания на стационарный номер детского сада, - рассказала корреспонденту местного портала "КВУ" директор учреждения Татьяна Балыкина. - Назвала фамилию женщины, позвала к телефону. В этот момент воспитательница была на прогулке с детьми, я сказала, что она перезвонит позже. Сотрудница сообщила, что она действительно просрочила оплату и звонить им не будет - ей и так постоянно поступают звонки с угрозами.
На следующий день начался кромешный АД. Звонок сразу на сотовый, мат, угрозы, мне говорит та же женщина: «Ну что ………, ты долго будешь эту покрывать от долгов?»
Следом приходит куча нечитаемых смсок, потом позвонил мужчина, кричит: «Мы вас взорвем, подорвем, и вас и ваш сад, и ваших детей».
«Все это слушают мои сотрудники, детский сад на ушах - телефоны не умолкают ни на минуту. Я позвонила на экстренный вызов, полиция приехала, написала заявление, ждем ответа», - добавляет директор.
Но угрозы не прекращаются. У меня за ночь - 58 пропущенных звонков. Я опять в полицию, пришел участковый, взял у меня номера телефонов.
По её словам, после обращения в полицию звонки продолжались ещё день. А теперь телефоны, с которых звонили коллекторы, выключены, пишет Privet-Rostov.ru
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