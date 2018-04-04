Оральный секс в зале суда попал на видео

Позабыв о своем местонахождении, влюбленная парочка удовлетворила свои сексуальные потребности.

Страсть захватила двух влюбленных прямо в зале Советского суда в донской столице. Инцидент произошел 27 марта. Во время судебного заседания, подсудимый и его гражданская жена, дождавшись, когда судья удалится в совещательную комнату, занялись оральным сексом.

- По-быстрому, на прощание! Женщина в зале суда Советского района Ростова-на-Дону орально удовлетворила своего гражданского супруга, обвиняемого в краже❗ При этом происходило все в зале прямо в присутствии потерпевшей по уголовному делу, в тот момент, когда судья вышла в комнату для совещаний!, - написал в сети интернет-пользователь, знакомый с ситуацией.

Знала ли парочка, что их сексуальные утехи снимает камера видеонаблюдения неизвестно, но присутствие в зале суда третьего лица, а конкретно пострадавшей, их не остановило.

Ролик попавший в сеть спровоцировал у горожан бурю эмоций, по большей части негативных.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.