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Оральный секс в зале суда попал на видео

4-04-2018, 22:58

Позабыв о своем местонахождении, влюбленная парочка удовлетворила свои сексуальные потребности.

Оральный секс в зале суда попал на видео


Страсть захватила двух влюбленных прямо в зале Советского суда в донской столице. Инцидент произошел 27 марта. Во время судебного заседания, подсудимый и его гражданская жена, дождавшись, когда судья удалится в совещательную комнату, занялись оральным сексом.  

 

 

- По-быстрому, на прощание!  Женщина в зале суда Советского района Ростова-на-Дону орально удовлетворила своего гражданского супруга, обвиняемого в краже❗ При этом происходило все в зале прямо в присутствии потерпевшей по уголовному делу, в тот момент, когда судья вышла в комнату для совещаний!, - написал в сети интернет-пользователь, знакомый с ситуацией.

 

Знала ли парочка, что их сексуальные утехи снимает камера видеонаблюдения неизвестно, но присутствие в зале суда третьего лица, а конкретно пострадавшей, их не остановило.

 

Ролик попавший в сеть спровоцировал у горожан бурю эмоций, по большей части негативных.

 

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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