В «WhatsApp» появилась новая функция
В «WhatsApp» появилась новая функция.
Теперь пользователи популярного приложения могут удалять свои сообщения не только на своем смартфоне, но и на чужих, пишет Privet-Rostov.ru.
«Удаление сообщения у всех позволяет вам удалить конкретные сообщения, которые вы послали в индивидуальный или групповой чат. Данная опция очень удобна, если вы отправили сообщение не в тот чат, или отправленное сообщение содержит ошибку», - сказано в блоге компании.
Особо стоит отметить, что данная функция работает только первые семь минут после отправки послания.
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