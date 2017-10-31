В «WhatsApp» появилась новая функция.

Теперь пользователи популярного приложения могут удалять свои сообщения не только на своем смартфоне, но и на чужих, пишет Privet-Rostov.ru.

«Удаление сообщения у всех позволяет вам удалить конкретные сообщения, которые вы послали в индивидуальный или групповой чат. Данная опция очень удобна, если вы отправили сообщение не в тот чат, или отправленное сообщение содержит ошибку», - сказано в блоге компании.

Особо стоит отметить, что данная функция работает только первые семь минут после отправки послания.