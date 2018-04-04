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Раскрыта тайна гонораров участников шоу «Дом-2»

4-04-2018, 22:30

О зарплатах участников рассказал экс-участник проекта.

Раскрыта тайна гонораров участников шоу «Дом-2»


Выяснилось, что гонорары получают далеко не все. Первые три месяца участия в проекте бесплатное, денег за питание и проживание не берут, но изарплату не платят. Весь этот период руководство присматривается к участнику, оценивает его вклад в развитие шоу, его статус в коллективе и принимает решение о назначении гонорара. Максимальный доход – 200000 рублей.

 

 

- Звезда проекта Ольга Рапунцель получала около 200 000 рублей, Александр Задойнов— вдвое меньше. 62-летняя Татьяна Африкантова, которая пришла напроект поддержать дочь— порядка 80 000 рублей, чем была весьма недовольна,- рассказал порталу «Дни.ру» экс-участник шоу Степан Меньщиков.

 

Напомним, что шоу идет на канале ТНТ уже 14 лет. Проект ежегодно подвергается критике, собираются подписи о его закрытии, но на этом дело останавливается. Продюсер проекта рассказал, что проект закроют лишь в том случае, если его перестанут смотреть.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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