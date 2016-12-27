Миллионы россиян отключат от WhatsApp
С 2017 года разработчики WhatsApp отключат от сервиса мобильные устройства, работающие на устаревшем программном обеспечении.
Речь идет, в частности о гаджетах под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6.
Информация об этом была опубликована в официальном блоге WhatsApp.
"Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, однако они не поддерживают новые возможности, которые появятся в нашем приложении", - сказано в сообщении.
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