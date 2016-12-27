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Миллионы россиян отключат от WhatsApp

Сегодня, 14:30

С 2017 года разработчики WhatsApp отключат от сервиса мобильные устройства, работающие на устаревшем программном обеспечении.

 

 

Речь идет, в частности о гаджетах под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6.

Информация об этом была опубликована в официальном блоге WhatsApp.

"Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, однако они не поддерживают новые возможности, которые появятся в нашем приложении", - сказано в сообщении.



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