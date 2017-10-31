Более миллиона человек скачали опасное обновление «WhatsApp»
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Масштабный сбой по всему миру зафиксирован в работе «WhatsApp»
Больше миллиона жителей Земли скачали подделку популярного мессенджера «WhatsApp», в результате фейковое приложение заваливало их рекламой.
Злоумышленники опубликовали свой продукт в магазине приложений «Google Play» в виде обновления «Update WhatsApp Messenger».
Причиной, почему робот Google пропустил фейк, стал пробел в названии разработчика. Он задавался другим «юникодным» символом, именно это ввело в заблуждение робота, который не распознал последовательность символов.
Многочисленные жалобы пользователей по всему миру привлекли внимание к проблеме, фальшивый мессенджер был удален из Google Play, пишет Privet-Rostov.ru.
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