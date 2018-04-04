Стало известно, будут ли выдавать водительские права с 16 лет в России
С инициативой выступал депутат Олег Смолин.
Сегодня депутаты Госдумы рассмотрели предложенный законопроект о выдаче прав категории «В» начиная с 16 лет. Комитет по транспорту и строительству законопроект отклонил.
- Документ был внесён в нижнюю палату парламента в сентябре 2016 года. Парламентарий предлагал разрешить садиться за руль лицам от 16 до 18 лет, но под контролем опытных водителей, - сообщает РИА «Новости».
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