Стало известно, будут ли выдавать водительские права с 16 лет в России

С инициативой выступал депутат Олег Смолин.





Сегодня депутаты Госдумы рассмотрели предложенный законопроект о выдаче прав категории «В» начиная с 16 лет. Комитет по транспорту и строительству законопроект отклонил.

- Документ был внесён в нижнюю палату парламента в сентябре 2016 года. Парламентарий предлагал разрешить садиться за руль лицам от 16 до 18 лет, но под контролем опытных водителей, - сообщает РИА «Новости».