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Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время. Перечень нововведений

Сегодня, 11:50

Водителям придется подстраиваться под новые стандарты.


Национальный стандарт уже приняли. Согласно нововведениям указатели станут в три раза меньше, чиновники посчитали, что при скорости не выше 60 километров в час знаки будут отчетливо видны и различимы.

 

- Появятся знаки с дополнительной информацией. Ранее таблички с другими данными размещали под указателями, но сейчас всё решили совместить, - сообщает «Российская газета».

 

Отыне знак с крышей над буквой Р будет означать крытую парковку, Буква Р стилизованная под отечественный «рубль» обозначит платную парковку.

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Значительная часть дорожных знаков будет размещаться не перпендикулярно, а параллельно проезжей части. Иными словами на заборах или фасадах зданий. Стрелку будут указывать направления.

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Отдельный блок посвящен направлению движения по полосам. Трезубцы, например, означают, что одна полоса может превратиться в три.

 

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Появится отдельная выделенная полоса для трамваев. На неё для поворота нельзя будет заезжать.

 

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Рядом со светофорами разместят зеленую стрелку, которая разрешит автовладельцам правый поворот даже на красный сигнал. Появится она может в местах с незначительным потоком пешеходов.

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

На российских дорогах появятся в ближайшем будущем и знаки предупреждающие водителя о том, что на конкретном перекрестке пешеходы могут пересекать проезжую часть по диагонали, а также о том, что часть пешеходов может быть глухими.

 

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Могут появиться и знаки велопешеходной зоны.

Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время

 

Несмотря на то, что разработчики новых стандартов отмечают, что на изготовление и размещение знаков понадобится не менее трех лет, журналисты и общественники считают, что обновленных знаков и правил следует ждать уже в этом году.



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