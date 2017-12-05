Новые дорожные знаки появятся в России в ближайшее время. Перечень нововведений

Водителям придется подстраиваться под новые стандарты.

Национальный стандарт уже приняли. Согласно нововведениям указатели станут в три раза меньше, чиновники посчитали, что при скорости не выше 60 километров в час знаки будут отчетливо видны и различимы.

- Появятся знаки с дополнительной информацией. Ранее таблички с другими данными размещали под указателями, но сейчас всё решили совместить, - сообщает «Российская газета».

Отыне знак с крышей над буквой Р будет означать крытую парковку, Буква Р стилизованная под отечественный «рубль» обозначит платную парковку.

Значительная часть дорожных знаков будет размещаться не перпендикулярно, а параллельно проезжей части. Иными словами на заборах или фасадах зданий. Стрелку будут указывать направления.

Отдельный блок посвящен направлению движения по полосам. Трезубцы, например, означают, что одна полоса может превратиться в три.

Появится отдельная выделенная полоса для трамваев. На неё для поворота нельзя будет заезжать.

Рядом со светофорами разместят зеленую стрелку, которая разрешит автовладельцам правый поворот даже на красный сигнал. Появится она может в местах с незначительным потоком пешеходов.

На российских дорогах появятся в ближайшем будущем и знаки предупреждающие водителя о том, что на конкретном перекрестке пешеходы могут пересекать проезжую часть по диагонали, а также о том, что часть пешеходов может быть глухими.

Могут появиться и знаки велопешеходной зоны.

Несмотря на то, что разработчики новых стандартов отмечают, что на изготовление и размещение знаков понадобится не менее трех лет, журналисты и общественники считают, что обновленных знаков и правил следует ждать уже в этом году.