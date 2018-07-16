Новая функция появится в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp получит новую функцию — пользователи смогут отмечать полученные сообщения как прочитанные, не открывая приложение.

По данным портала WАBetaInfo, создатели сервиса надеются тем самым упростить общение в групповых чатах. Пометку «прочитано» можно будет ставить из центра уведомлений. На данный момент функция позволяет лишь отвечать на сообщения.

Нововведение еще находится на стадии разработки, пользователи смогут им воспользоваться в одном из следующих обновлений приложения, сообщают«Известия».

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Источник:Privet-Rostov.ru