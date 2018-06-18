Как остановить четыре вида рака придумали ученые

Новое лекарство подавило распространение метастазов и уменьшило разрушение костей.

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья разработали лекарство, позволяющее остановить распространение четырех видов рака — молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких. Результаты полученные в ходе исследования ученые обнародовали в журнале Nature Communications.

Препарат называется KBU2046. Эксперименты проводились на мышах. Лекарство подавило у грызунов распространение метастазов и уменьшило разрушение костей. Также ученым удалось минимизировать побочные эффекты и токсичность.

Ученые пояснили, что лекарство связывается с протеином и останавливает движение клеток, но при этом не оказывается никакого негативного влияния на белок.

- Исследователь доктор Раймонд Берган, отметил, что при ранней постановке диагноза данный препарат способен полностью остановить размножение раковых клеток и спасти человеку жизнь. Теперь ученые пытаются добиться разрешения испытать препарат на людях,- сообщают«Известия».

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Источник:Privet-Rostov.ru