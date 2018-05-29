Массовая блокировка телефонных номеров начнется в России через несколько дней

С 1 июня сотовые операторы начнут отключать абонентов – анонимов.

В первый день лета вступят в силу поправки кзакону «Освязи»(ФЗ№ 24), которые предписывают отключить отуслуг связи всех ненадёжных абонентов, личность которых точно неустановлена. Первыми заблокируют номера, записанные на ликвидированные компании. Без связи окажутся и люди, которые пользуются корпоративными телефонами или SIM-картами сбезлимитным интернетом(ихтоже обычно регистрируют накорпоративных клиентов).

Чтобы избежать проблем, компаниям необходимо предоставить реестры сосведениями опользователях, вкоторых будут данные абонентов.

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Источник:Privet-Rostov.ru