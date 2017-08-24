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Опасный вирус распространяется через личные сообщения популярной соцсети

Вчера, 12:57

Специалисты международной лаборатории контроля интернет трафика зарегистрировали высокий уровень опасности в социальных сетях, созданный новым, неизвестным ранее вирусом, который передается через личные сообщения в Facebook.

 

Опасный вирус распространяется через личные сообщения популярной соцсети

 

По сведениям российских разработчиков из крупнейшей лаборатории Касперского, вирус быстрыми темпами завоевывает себе пространство, путём получения детальной информации о пользователях, зарегистрированных и находящихся внутри единой сети. 

Эксперты отмечают, однако, что этого недостаточно для взятия полного и единовременного контроля над опасным криптографическим заболеванием, уже успевшим поразить немалую часть сетей, в том числе мирового лидера – Facebook. Руководство социальной сети пока воздерживается от комментариев и действий на этот счёт.



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