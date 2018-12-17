К военной операции в Азовском море готовится Украина

Украина намерена совершить прорыв через Керченский пролив.

О готовящейся военной операции сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны государства Александр Турчинов. Мужчина уточнил, что украинские военные планируют новый проходукраинских судов в Азовское море, пишут РИА «Новости» ссылаясь на Би-Би-Си.

- Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье, —говорится в сообщении.

Украина намерена также пригласить в качестве зрителей представителей ОБСЕ и других международных организаций.

В МИДе России сообщили, что слова Турчинова безответственные и абсурдные.

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Источник:Privet-Rostov.ru