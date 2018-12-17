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К военной операции в Азовском море готовится Украина

Сегодня, 06:05

Украина намерена совершить прорыв через Керченский пролив.

 

К военной операции в Азовском море готовится Украина


О готовящейся военной операции сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны государства Александр Турчинов. Мужчина уточнил, что украинские военные планируют новый проходукраинских судов в Азовское море, пишут РИА «Новости» ссылаясь на Би-Би-Си.

 

- Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье, —говорится в сообщении.

 

Украина намерена также пригласить в качестве зрителей представителей ОБСЕ и других международных организаций.

 

В МИДе России сообщили, что слова Турчинова безответственные и абсурдные.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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