«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.

Об этом пишет «Лайф», ссылаясь на источник, близкий к следствию.

По сообщению издания, к этому моменту уже получена информация с бортового самописца. По предварительной информации пленка, на которую осуществлялась запись переговоров в кабине пилотов оказалась не повреждена, и эксперты смогли узнать, о чем говорили члены экипажа в последние мгновения перед авиакатастрофой.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит: «Закрылки, с*ка!»», - передает источник.

Последняя фраза, полная отчаяния: «Командир, падаем!».

При этом второй самописец, фиксирующий параметрические данные пока не изучен.

Напомним, ростовчанка лишилась мужа в результате авиакатастрофы Ту-154 в Сочи. Маленькая дочь и жена остались без отца и мужа. Малышке всего 10 месяцев, пишет сообщает Privet-Rostov.ru

Семье дончанина, погибшего в катастрофе Ту-154, выплатят 1 млн. рублей.

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