Трагедия на Черном море. Детей сдуло в море сильным ветром в Геленджике во время проведения «Парусной регаты-2018»

5 ноября, в Геленджике, во время проведения парусной регаты-2018, разыгрался очень сильный ветер.





Все произошло около 15-00.

О том, что в городе поднимется мощный ветер, который местные называют «Норд-Остом», сообщали все погодные сайты за несколько дней до этого.

Несмотря на прогнозы синоптиков регата не была отменена и десятки детей вышли в море на парусниках.

Смотрите на фото, множество парусников в море за минуты до начала стихиии…

По случайному стечению обстоятельств один из наших журналистов оказался в это время в месте происшествия и стал невольным очевидцев происходящего.

«Около 16-00 началась эвакуация детей из бухты в районе пляжа «Сады Морей». Лодки било ветром о берег. Дети, одетые в гидрокостюмы, мокрые с ног до головы, помогали вытаскивать плавательные средства на берег. Одному ребенку придавило ноги лодкой от удара волны, в это время моторными лодками спасатели вытаскивали из бухты остальные парусники. Но все осложняло огромное количество яхтсменов и малое количество спасателей, а также ураганный ветер, который разыгрался в считанные минуты», - рассказывает корреспондент «Privet-Rostov.ru».

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Источник:Privet-Rostov.ru