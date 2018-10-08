Трагедия на Черном море. Детей сдуло в море сильным ветром в Геленджике во время проведения «Парусной регаты-2018»
5 ноября, в Геленджике, во время проведения парусной регаты-2018, разыгрался очень сильный ветер.
Все произошло около 15-00.
О том, что в городе поднимется мощный ветер, который местные называют «Норд-Остом», сообщали все погодные сайты за несколько дней до этого.
Несмотря на прогнозы синоптиков регата не была отменена и десятки детей вышли в море на парусниках.
Смотрите на фото, множество парусников в море за минуты до начала стихиии…
По случайному стечению обстоятельств один из наших журналистов оказался в это время в месте происшествия и стал невольным очевидцев происходящего.
«Около 16-00 началась эвакуация детей из бухты в районе пляжа «Сады Морей». Лодки било ветром о берег. Дети, одетые в гидрокостюмы, мокрые с ног до головы, помогали вытаскивать плавательные средства на берег. Одному ребенку придавило ноги лодкой от удара волны, в это время моторными лодками спасатели вытаскивали из бухты остальные парусники. Но все осложняло огромное количество яхтсменов и малое количество спасателей, а также ураганный ветер, который разыгрался в считанные минуты», - рассказывает корреспондент «Privet-Rostov.ru».
Все подробности по ссылке:
Детей сдуло в море сильным ветром в Геленджике во время проведения «Парусной регаты-2018»
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Источник:Privet-Rostov.ru
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