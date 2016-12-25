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Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи

Вчера, 21:53

Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на катере в Черном море.

 

 

По его словам, вылетевший из аэропорта Адлера самолет, вместо набора высоты стал снижаться. При это его нос был сильно задран вверх так, что Ту-154 напоминал мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Очевидец предположил, что экипаж пытался посадить самолет на воду. Однако, когда хвост воздушного судна коснулся воды, то от удара он отвалился и затонул, сообщает «Коммерсант».

Учитывая эти показания, а также потерю самолетом скорости практически сразу после взлета, эксперты предполагают, что к крушению могли привести неверные действия экипажа. По мнению специалистов, пилоты начали слишком энергично поднимать Ту-154 и могли вывести его на закритические углы атаки. Это привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях.

Не исключается также, что ошибку пилотов могли усугубить другие факторы: перегруженность лайнера, неправильное расположение груза и некоторые технические неисправности.



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