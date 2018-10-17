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В Крыму прогремел взрыв: 18 человек погибли, еще 50 пострадали

17-10-2018, 17:09

Взрыв произошел в здании металлургического техникума в разгар учебного процесса.

 

В Крыму прогремел взрыв: 18 человек погибли, еще 50 пострадали


На месте ЧП сейчас работают все экстренные службы в том числе полиция, МЧС и бригады Скорой помощи. На помощь местным медикам приехали врачи из соседних населенных пунктов. По информации Крымского республиканского центра медицины катастроф, при взрыве погибли 13 человек, большая часть которых студенты, еще 70 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

 

В Крыму прогремел взрыв: 13 человек погибли, еще 70 пострадали

 

Машин Скорой помощи не хватает, к транспортировке пострадавших привлекается общественный транспорт, сообщает телеканал «Звезда».

 

Директор колледжа рассказала страшные подробности трагедии. Женщина сообщила, что в колледж ворвались люди, сначала они закидали окружающих взрывпакетами, а затем начали стрелять из автомата.

 

- Трупов детей полно, настоящий теракт! Убивали всех, кого могли найти, кто попадался им на глаза,- рассказала директриса.

 

В настоящий смомент данная информация проверяется.

 

В Крыму прогремел взрыв: 13 человек погибли, еще 70 пострадали

 

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в техникуме сработало взрывное устройство. В настоящий момент место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщает Lenta.ru

 

- В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов,- подчеркнули в ведомстве.

 

 

Фотография предполагаемого террориста, который устроил стрельбу и взрыв в колледжа в Керчи.

 

 

В Крыму прогремел взрыв: 13 человек погибли, еще 70 пострадали

 

 

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Источник:Privet-Rostov.ru


 

Фото: Скриншот с видео vk.com/videos



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