Россиян замучают ограничениями во время проведения ЧМ-2018
На время проведения масштабного турнира ЧМ-2018 жителей России ждет серия испытаний в виде различных ограничений.
На месяц будут перекрываться магистрали, рядом с которыми будут размещены фан-зоны, где кроме трансляции матчей будут проводиться развлекательные мероприятия для гостей мундиаля.
Дешевое такси будет под запретом. На территорию стадионов будут пускать автомобили только аккредитованных служб такси. К ним предъявят особые требования, такие как возраст и опыт водителя. Агрегаторы типа Uber и Яндекс.Такси, которые не являются перевозчиками, останутся в стороне. Все это приведет к резкому взлету цен на перевозки на время мундиаля.
Студентов выселят из общежитий, а на их места на месяц поселят полицейских и сотрудников Росгвардии. Подробнее можно прочитать, пройдя по ссылке.
Также ограничения коснутся транспорта, въезжающего в город во время проведения соревнований. Согласно указу президента России, въезд на территорию городов-организаторов для некоторых категорий автобусов во время турнира будет запрещён, пишет Privet-Rostov.ru.
Исключением станут автобусы, курсирующие по смежным межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам, которые оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и имеют разрешение полиции.
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