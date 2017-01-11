Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.

Как удалось выяснить «Живой Кубани», компания детей возвращались с игры в пейтбол. Подростки решили сократить путь и пойти через реку. Предупреждающие знаки о запрете выходить на лед, установленные вдоль берега, детей не остановили. Шли мальчики на расстоянии метра друг от друга. Неожиданно лед провалился и дети оказались в ледяной воде.

В панике мальчики начали плыть к берегу, снимая куртки. И только одному из пятерых - восьмикласснику Игорю В. удалось добраться до суши. Его друзья, находившиеся в воде, стали кричать ему, чтобы школьник позвал на помощь взрослых.

На место происшествия прибыли спасатели и медики.

- Игорь хромает, он повредил ноги об камыши когда выбирался на берег. Врачи говорят, что он находится в шоковом состоянии и приняли решение госпитализировать его в отделение реанимации, - прокомментировала «Живой Кубани» заместитель главы Тимашевского района Елена Мальченко.

Тела двух погибших детей уже подняли на берег водолазы. Личность подростков известна - ими оказались 17-летний Никита М и 13-летний Даниил М. Как выяснилось, Никита несколько лет назад переехал с матерью из поселка Садовод в станицу Брюховецкую. Там он учился в техникуме, но все равно продолжал дружить с детьми из родного поселка. А Даниил М - учился в девятом классе и воспитывался только отцом.

Как стало известно «Живой Кубани», все пятеро детей жили в неполных семьях.

Источник: www.livekuban.ru