Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка в парке, попал на видео
Очередной случай разврата на глазах у детей произошел в центре Ростова-на-Дону в парке Максима Горького.
Оральный секс на глазах у детей устроил пожилой дедушка и незнакомка в парке Горького в Ростове, пишет Privet-Rostov.ru.
Шокированные увиденным ростовчане уводили малышей в разные стороны. Один из очевидцев не остался равнодушным и снял на это на видео. Парень призывал к совести пожилого мужчину который был достаточно прилично одет и забыл о нормах морали. Увидев камеру, дедушка застегнул ширинку бросился тикать от своей пассии.
«Вчера сидел в парке Горького, и увидел такое зрелище. Обратите внимание - там ходят дети, наши сестра и матери. Куда смотрят правоохранительные органы», - задается вопросом автор ролика, сообщает Privet-Rostov.ru.
«Старый дед приличного вида, ой-ой-ой. Всё молодежь плохая всю жизнь для них, слов прям нет», - комментируют пользователи сети данное видео.
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