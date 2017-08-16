Регистрация
Важные темы
» » Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка в парке, попал на видео


Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка в парке, попал на видео

16-08-2017, 17:39

Очередной случай разврата на глазах у детей произошел в центре Ростова-на-Дону в парке Максима Горького.

 

 

Оральный секс на глазах у детей устроил пожилой дедушка и незнакомка в парке Горького в Ростове, пишет Privet-Rostov.ru.

Шокированные увиденным ростовчане уводили малышей в разные стороны. Один из очевидцев не остался равнодушным и снял на это на видео. Парень призывал к совести пожилого мужчину который был достаточно прилично одет и забыл о нормах морали. Увидев камеру, дедушка застегнул ширинку бросился тикать от своей пассии.

«Вчера сидел в парке Горького, и увидел такое зрелище. Обратите внимание - там ходят дети, наши сестра и матери. Куда смотрят правоохранительные органы», - задается вопросом автор ролика, сообщает Privet-Rostov.ru.

«Старый дед приличного вида, ой-ой-ой. Всё молодежь плохая всю жизнь для них, слов прям нет», - комментируют пользователи сети данное видео.

Видео 18+.



Прочитали - 296
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Жители Краснодара должны знать правду о мошенниках, собирающих пожертвования на лечение детей

Жители Краснодара должны знать правду о мошенниках, собирающих

Криминал
Скандал со свалкой разграбленных посылок «Почты России» взорвал сеть

Скандал со свалкой разграбленных посылок «Почты России» взорвал сеть

Криминал
Хитрый россиянин показал, как лишиться машины за 5 секунд. Видео

Хитрый россиянин показал, как лишиться машины за 5 секунд. Видео

Главное
Ночь «разврата» привела в ужас россиянку

Ночь «разврата» привела в ужас россиянку

Главное
Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки на трассе. ВИДЕО

Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки на

Главное
Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео

Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео

Транспорт
Бьющуюся в конвульсиях и кидающуюся на машины полуголую девушку сняли на видео

Бьющуюся в конвульсиях и кидающуюся на машины полуголую девушку сняли

Происшествия
Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

События
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад, предложили в России

Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,

Общество
Полуголая женщина загорала в центрегорода

Полуголая женщина загорала в центрегорода

Город
Горе-родители потеряли детей по дороге

Горе-родители потеряли детей по дороге

Происшествия
Горе-родители потеряли детей по дороге

Горе-родители потеряли детей по дороге

Происшествия
Водитель BMW намеренно сбил пешехода и провез его на капоте. Видео

Водитель BMW намеренно сбил пешехода и провез его на капоте. Видео

События
Линчевание мужчины со смертельным исходом показали в шоу Первого канала. Видео

Линчевание мужчины со смертельным исходом показали в шоу Первого

Главное
Мужчине оторвало руку в результате взрыва у школы. Подробности

Мужчине оторвало руку в результате взрыва у школы. Подробности

Главное
Жуткий удар по коту шокировал горожан

Жуткий удар по коту шокировал горожан

События
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Главное
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Происшествия
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Транспорт
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь». Видео

Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».

Общество
Бегемот Тоша отметил первый день рождения в краснодарском «Сафари-парке»

Бегемот Тоша отметил первый день рождения в краснодарском

Город
Ветеран войны, заморенный голодом, скончался в больнице

Ветеран войны, заморенный голодом, скончался в больнице

Криминал
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. Видео

Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. Видео

Общество
Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)

Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)

Главное
На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

Происшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
Медведь сбежал из цирка и несколько часов бегал по городу

Медведь сбежал из цирка и несколько часов бегал по городу

Происшествия
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. Фото

Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. Фото

Город
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Происшествия
Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерей

Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерей

Криминал
Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. Видео

Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. Видео

Главное
Две полураздетые девушки устроили танцы на дороге под дождем. Фото

Две полураздетые девушки устроили танцы на дороге под дождем. Фото

События
Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-Дону

Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-Дону

Главное
В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-Дону

В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-Дону

Главное
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановке

Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановке

Главное
В Сочи Парке открылся ледовый каток

В Сочи Парке открылся ледовый каток

Сочи
Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал под колеса

Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал под

Происшествия
Школьники устроили в сети прямую трансляцию избиения одноклассницы (ВИДЕО)

Школьники устроили в сети прямую трансляцию избиения одноклассницы

Криминал

"Порядочный семьянин" убил своих детей на глазах у матери

Главное
В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-Дону

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+