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Я тебе гарантирую, что ты закончишь свою жизнь на зоне: Игорь Востриков обратился к главе МЧС России

15-04-2018, 20:11

Мужчина, потерявший всю семью на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, записал видеообращение к главе МЧС России Владимиру Пучкову.

Я тебе гарантирую, что ты закончишь свою жизнь на зоне: Игорь Востриков обратился к главе МЧС России


Запись Игорь Востриков опубликовал на своей странице в Instagram. Мужчина сообщил, что получил в Следственном комитете вещи погибших жены и детей.

 

 

- Уменя вопрос кПучкову: чтоже тысделал сМЧС, что несмогли пожар затушить? Тебе доверили такой пост— защищать страну, людей, атыденьги воруешь. Мало тебе твоего поста? Ятебе гарантирую, что тызакончишь свою жизнь назоне,— несдержал эмоций автор видео.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru

Фото: instafgram Игорь Востриков



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