Новый закон об алиментах принят в Краснодаре

На алименты могут рассчитывать предпенсионеры.

Соответствующий закон подписал Владимир Путин, об этом сообщают «Известия». Изменения внесены в статью № 169 статьи Семейного кодекса РФ.

Согласно новому законопроекту право на алименты получают нетрудоспособные совершеннолетние, которым нужна помощь, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста. Для женщин – это 55 лет, для мужчин – 60 лет.

Источник:Privet-Rostov.ru