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Новый закон об алиментах принят в Краснодаре

21-03-2019, 13:35

На алименты могут рассчитывать предпенсионеры.

 

Новый закон об алиментах принят в Краснодаре


Соответствующий закон подписал Владимир Путин, об этом сообщают «Известия». Изменения внесены в статью № 169 статьи Семейного кодекса РФ.

 

Согласно новому законопроекту право на алименты получают нетрудоспособные совершеннолетние, которым нужна помощь, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста. Для женщин – это 55 лет, для мужчин – 60 лет.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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