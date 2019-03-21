Новый закон об алиментах принят в Краснодаре
На алименты могут рассчитывать предпенсионеры.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин, об этом сообщают «Известия». Изменения внесены в статью № 169 статьи Семейного кодекса РФ.
Согласно новому законопроекту право на алименты получают нетрудоспособные совершеннолетние, которым нужна помощь, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста. Для женщин – это 55 лет, для мужчин – 60 лет.
Источник:Privet-Rostov.ru
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