Жителям Краснодара спишут долги по имущественным налогам

Под списание попадут и бизнесмены.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам спишут долги по имущественным налогам, однако далеко не все, а лишь те, которые образовались на 1 января 2015 года. Безнадежными признают и долги предпринимателей. Подписанный документ опубликован на официальном сайте Правительства.

Под налоговому амнистия попадают 50 миллионов человек.

- Согласно законопроекту, налоговики смогут списать долги по имущественным налогам, накопившимся на 1 ян­варя 2015 г., а также пени. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 г. общий долг людей по имущественным налогам, не считая пеней, превысил 115 млрд руб, - сообщают «Ведомости».

Что касается индивидуальных предпринимателей, то их долги также будут списаны, кроме НДПИ, акцизов и НДС по экспорту.

Прощение налоговых задолженностей обойдется бюджету в 150 миллиардов рублей, пишет Privet-Rostov.ru