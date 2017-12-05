Жителям Краснодара спишут долги по имущественным налогам
Под списание попадут и бизнесмены.
Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам спишут долги по имущественным налогам, однако далеко не все, а лишь те, которые образовались на 1 января 2015 года. Безнадежными признают и долги предпринимателей. Подписанный документ опубликован на официальном сайте Правительства.
Под налоговому амнистия попадают 50 миллионов человек.
- Согласно законопроекту, налоговики смогут списать долги по имущественным налогам, накопившимся на 1 января 2015 г., а также пени. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 г. общий долг людей по имущественным налогам, не считая пеней, превысил 115 млрд руб, - сообщают «Ведомости».
Что касается индивидуальных предпринимателей, то их долги также будут списаны, кроме НДПИ, акцизов и НДС по экспорту.
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