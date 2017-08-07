ВИДЕО: бомжи устроили джакузи в фонтане рядом с отделением полиции в Сочи

Снятый на месте происшествия ролик очевидцы опубликовали в сети.

Экстремальная жара, установившаяся на побережье, заставила лиц без определенного места жительства искать способы спасения от зноя.

Пара пьяных бомжей – мужчина и женщина посчитали купание в уличном фонтане прекрасным средством от невыносимого зноя. Они залезли в водоем, расположенный рядом с памятником Петру Первому на улице Советской.

В центре сюжета ролика, опубликованного в соцсетях, пара бомжей в субботний полдень отдыхает в центре Сочи, купаясь в фонтане неподалеку от морпорта.

Отчетливо слышно, как мужчина рассказывает удивленным прохожим, что «это джакузи», а женщина выпрашивает у них деньги, приставая к сочинцам со словами: «По полтосу хотя бы, ребята!»

Как выяснила «Живая Кубань», фонтан, в котором средь бела дня плещутся бомжи, расположен в 30 метрах от входа в УВД Сочи.

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