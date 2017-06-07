Полуголая женщина загорала в центрегорода
«Женщина без верха лежит на лавке в центре города.. Загорает красотка, в какое дно мы катимся?! Для приличного человека тут нет места» - подписал анонимный автор фотографию.
Загорающую топлес женщину сфотографировали в центре Ростова-на-Дону на пешеходной части переулка Газетного, сообщает Privet-Rostov.ru
Однако ростовчане с юмором восприняли данную выходку:
«Сезон открыт!».
«Оставьте бабку в покое, пусть загорает».
«Ну жарко человеку что вы в самом то деле».
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