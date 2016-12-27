ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.
Инцидент попал в объективы камер ЕДДС Краснодара. На кадрах видно, как один из водителей попытался проскочить перекресток на запрещенный сигнал светофора. В следующий момент иномарка врезается в другое авто. По инерции машина предполагаемого виновника аварии пролетает несколько метров вперед и переворачивается на крышу.
Как удалось выяснить «Живой Кубани», участникам дорожного происшествия понадобилась срочная медицинская помощь.
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