Регистрация
Важные темы
» » ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара


ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Сегодня, 15:31

Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.

 

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

 

Инцидент попал в объективы камер ЕДДС Краснодара. На кадрах видно, как один из водителей попытался проскочить перекресток на запрещенный сигнал светофора. В следующий момент иномарка врезается в другое авто. По инерции машина предполагаемого виновника аварии пролетает несколько метров вперед и переворачивается на крышу.

Как удалось выяснить «Живой Кубани», участникам дорожного происшествия понадобилась срочная медицинская помощь.

 



Прочитали - 62
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
Машина слетела с моста в реку, двое погибли

Машина слетела с моста в реку, двое погибли

Происшествия
В Краснодаре «семерка» перевернулась на крышу, уходя от полицейской погони

В Краснодаре «семерка» перевернулась на крышу, уходя от полицейской

Происшествия
В Краснодаре заживо сгорел водитель иномарки

В Краснодаре заживо сгорел водитель иномарки

Происшествия
В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на части

В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на части

Криминал
Краснодарские полицейские объявили в розыск виновника массового ДТП

Краснодарские полицейские объявили в розыск виновника массового ДТП

Город
Лимузин застрял на трамвайных путях в Краснодаре

Лимузин застрял на трамвайных путях в Краснодаре

Транспорт
Появилось видео массового ДТП с 8 пострадавшими в Краснодаре

Появилось видео массового ДТП с 8 пострадавшими в Краснодаре

Происшествия
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

Криминал
ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машин

ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машин

Происшествия
ВИДЕО: Лихач на иномарке сбил дедушку в центре Краснодара

ВИДЕО: Лихач на иномарке сбил дедушку в центре Краснодара

Происшествия
В Краснодаре маршрутка протаранила припаркованную иномарку

В Краснодаре маршрутка протаранила припаркованную иномарку

Происшествия
Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с маршруткой

Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с маршруткой

Происшествия
ВИДЕО: В Краснодаре ВАЗ протаранил полицейский автомобиль

ВИДЕО: В Краснодаре ВАЗ протаранил полицейский автомобиль

Происшествия
В Краснодаре иномарка сбила женщину с младенцем на руках

В Краснодаре иномарка сбила женщину с младенцем на руках

Происшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
В Краснодаре водитель иномарки вылетел из переворачивающейся машины

В Краснодаре водитель иномарки вылетел из переворачивающейся машины

Происшествия
«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видео

«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видео

Происшествия
ВИДЕО: Водитель «бешеной» маршрутки в Краснодаре чуть не сбил девушку

ВИДЕО: Водитель «бешеной» маршрутки в Краснодаре чуть не сбил девушку

Транспорт
ВИДЕО: В Краснодаре водитель иномарки проехал по мотоциклисту

ВИДЕО: В Краснодаре водитель иномарки проехал по мотоциклисту

Происшествия
ДТП на Кубани: Водитель «десятки» сбил дикого оленя

ДТП на Кубани: Водитель «десятки» сбил дикого оленя

Происшествия
Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмерть

Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмерть

Транспорт
ВИДЕО: На кубанском пляже «Мерседес» укатился в море

ВИДЕО: На кубанском пляже «Мерседес» укатился в море

Происшествия
ВИДЕО: Водителя грузовика отправили в «нокаут» на дороге в Краснодаре

ВИДЕО: Водителя грузовика отправили в «нокаут» на дороге в Краснодаре

Транспорт
ВИДЕО: В Краснодаре водитель пострадавшего в ДТП авто бросился в погоню за фурой

ВИДЕО: В Краснодаре водитель пострадавшего в ДТП авто бросился в

Происшествия
Студент на иномарке устроил жуткое ДТП на Кубани, два человека погибли

Студент на иномарке устроил жуткое ДТП на Кубани, два человека погибли

Происшествия
«Мазда» сбила насмерть студентку в Новороссийске

«Мазда» сбила насмерть студентку в Новороссийске

Криминал
На Кубани разбились муж с женой на мопеде

На Кубани разбились муж с женой на мопеде

Происшествия
Лихач на ВАЗе разбился насмерть в Армавире

Лихач на ВАЗе разбился насмерть в Армавире

Происшествия
ВИДЕО: Иномарка с «невидимым» водителем устроила ДТП в Краснодаре

ВИДЕО: Иномарка с «невидимым» водителем устроила ДТП в Краснодаре

Происшествия
Иномарка протаранила дерево под Армавиром: трое погибли

Иномарка протаранила дерево под Армавиром: трое погибли

Происшествия
Байкер на спортивном мотоцикле рухнул на трассу в Краснодаре

Байкер на спортивном мотоцикле рухнул на трассу в Краснодаре

Главное
Жертву ДТП в Краснодаре госпитализировали с проломленным черепом

Жертву ДТП в Краснодаре госпитализировали с проломленным черепом

Происшествия
«Лексус» устроил крупное ДТП в центре Краснодара

«Лексус» устроил крупное ДТП в центре Краснодара

Происшествия
Водитель троллейбуса сбил школьницу в центре Краснодара

Водитель троллейбуса сбил школьницу в центре Краснодара

Происшествия
В центре Краснодара пьяный водитель сбил трех девушек, есть жертвы

В центре Краснодара пьяный водитель сбил трех девушек, есть жертвы

Происшествия
В Новороссийске водитель-дебошир протащил ДПСника на двери авто

В Новороссийске водитель-дебошир протащил ДПСника на двери авто

Происшествия
В Краснодаре иномарка протаранила столб

В Краснодаре иномарка протаранила столб

Происшествия
Обладатель кубка мира по кикбоксингу погиб в ДТП в Краснодаре

Обладатель кубка мира по кикбоксингу погиб в ДТП в Краснодаре

Происшествия
В Новороссийске столкнулись 15 авто

В Новороссийске столкнулись 15 авто

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+