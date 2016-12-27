ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.

Инцидент попал в объективы камер ЕДДС Краснодара. На кадрах видно, как один из водителей попытался проскочить перекресток на запрещенный сигнал светофора. В следующий момент иномарка врезается в другое авто. По инерции машина предполагаемого виновника аварии пролетает несколько метров вперед и переворачивается на крышу.

Как удалось выяснить «Живой Кубани», участникам дорожного происшествия понадобилась срочная медицинская помощь.