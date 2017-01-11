ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи
Инцидент произошел возле остановки «Стоматологическая поликлиника».
Как стало известно «Живой Кубани», легковушка с пассажирами мчалась по улице Чайковского. Водитель не справился с управлением и снес ограждение на набережной. Чудом иномарка не рухнула в воду. Все происходящее запечатлела камеры наружного наблюдения. Кадры этой аварии были размещены в youtube пресс-службой администрации Сочи.
По словам городской мерии, в настоящий момент устанавливается личность водителя-нарушителя. Ремонтные работы оплатит виновник, а решение о взыскании средств будет принято в судебном порядке. Примечательно, что пока водителя не нашли, место, где произошел ДТП, представляет серьезную угрозу для пешеходов. Проем в ограждении ничем не огорожен, и в темное время суток, по неосторожности, туда может упасть человек.
Источник: www.livekuban.ru
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре КраснодараТранспорт
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на КубаниПроисшествия
ВАЗ взорвался при столкновении с КамАЗом на КубаниПроисшествия
В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на частиКриминал
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеровКриминал
ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машинПроисшествия
ВИДЕО: Лихач на иномарке сбил дедушку в центре КраснодараПроисшествия
В Краснодаре вандалы обстреляли трамвай из пневматического пистолетаКриминал
ВИДЕО: В Краснодаре ВАЗ протаранил полицейский автомобильПроисшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномаркуПроисшествия
В Краснодаре водитель иномарки вылетел из переворачивающейся машиныПроисшествия
«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видеоПроисшествия
ВИДЕО: Водитель «бешеной» маршрутки в Краснодаре чуть не сбил девушкуТранспорт
Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмертьТранспорт
В Новороссийске КамАЗ протаранил бетонные ограждения и повис надПроисшествия
В Сочи спасатели разрезали машину с зажатыми пассажирамиПроисшествия
В Краснодаре пьяный лихач протаранил остановку общественногоПроисшествия
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремяПроисшествия
Школьница, сбитая «Газелью» на обочине, приехала к бабушке на каникулыПроисшествия
В Сочи при погружении у девушки-дайвера возникла «кессонка»Происшествия
ВИДЕО: Водителя грузовика отправили в «нокаут» на дороге в КраснодареТранспорт
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. ВидеоОбщество
ВИДЕО: В Краснодаре водитель пострадавшего в ДТП авто бросился вПроисшествия
На трассе в Туапсинском районе перевернулась маршрутка с 17Транспорт
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на КубаниПроисшествия
Лихач на ВАЗе разбился насмерть в АрмавиреПроисшествия
ВИДЕО: Иномарка с «невидимым» водителем устроила ДТП в КраснодареПроисшествия
На Кубани рабочего убило деревом в парке культурыПроисшествия
Иномарка протаранила дерево под Армавиром: трое погиблиПроисшествия
Собака бросилась под колеса байкера в Краснодаре. ВидеоПроисшествия
На Кубанской Набережной лихач на иномарке протаранил дорожноеТранспорт
В Краснодаре возле школы нашли труп мужчиныКриминал
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномаркеПроисшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномаркеПроисшествия
В Краснодаре произошла резонансная авария, есть погибшиеПроисшествия
В Ростове продавец незамерзайки «родился в рубашке». ВидеоПроисшествия
В центре Краснодара пьяный водитель сбил трех девушек, есть жертвыПроисшествия
Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машинПроисшествия
В Краснодаре иномарка протаранила столбПроисшествия
В центре Сочи с эстакады рухнул Range RoverПроисшествия