ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

Инцидент произошел возле остановки «Стоматологическая поликлиника».

Как стало известно «Живой Кубани», легковушка с пассажирами мчалась по улице Чайковского. Водитель не справился с управлением и снес ограждение на набережной. Чудом иномарка не рухнула в воду. Все происходящее запечатлела камеры наружного наблюдения. Кадры этой аварии были размещены в youtube пресс-службой администрации Сочи.

По словам городской мерии, в настоящий момент устанавливается личность водителя-нарушителя. Ремонтные работы оплатит виновник, а решение о взыскании средств будет принято в судебном порядке. Примечательно, что пока водителя не нашли, место, где произошел ДТП, представляет серьезную угрозу для пешеходов. Проем в ограждении ничем не огорожен, и в темное время суток, по неосторожности, туда может упасть человек.

Источник: www.livekuban.ru