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Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

Сегодня, 10:36

Неприятную картину увидели жители в центре Ростова поздно вечером 18 июня.

 

Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

 

Мужчина и женщина по «зебре» пытались пересечь улицу. Но давалось это им с трудом. Вусмерть пьяная парочка двигалась очень медленно, но не только это привлекло внимание случайных зрителей, пишет Privet-Rostov.ru 

Если мужчина хотя бы мог идти, то женщине и эта тяжелая задача была не под силу. И она преодолевала этот маршрут ползком на четвереньках.

Этот колоритный дуэт попал на камеру регистратора одной из машин. Позже водитель опубликовал видео в социальной сети, сообщает Privet-Rostov.ru 

Ростовчане были шокированы состоянием парочки, но они заметили, что такие персонажи, к сожалению, не редкость для центра Ростова поздним вечером.

Ссылка на видео



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